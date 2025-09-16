ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Более ста дронов и удары РСЗО по Запорожью: чем била РФ и как сработала ПВО

Вторник 16 сентября 2025 09:50
UA EN RU
Более ста дронов и удары РСЗО по Запорожью: чем била РФ и как сработала ПВО Фото: РФ ударили из РСЗО по Запорожью (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 16 сентября россияне запустили по Украине 113 дронов и ударили из реактивных систем залпового огня по Запорожью. Есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным военных, противник атаковал 113 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Около 70 из них составляли "Шахеды".

Силы ПВО во взаимодействии с авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами уничтожили или подавили 89 вражеских беспилотников на севере, востоке, юге и в центре страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях. Два вражеских беспилотника - в воздухе.

Кроме того, около полуночи, враг ударил по городу Запорожье десятью снарядами РСЗО (предварительно "Торнадо-С").

Более ста дронов и удары РСЗО по Запорожью: чем била РФ и как сработала ПВО

Атака на Украину 16 сентября

Сегодня ночью российские террористы массированно атаковали ракетами и артиллерией Запорожье.

В городе разрушены частные дома и нежилые помещения, автомобили, выбиты окна и повреждены фасады.

Также российские оккупанты атаковали дронами город Сумы. В результате обстрела произошел пожар и частично исчез свет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"