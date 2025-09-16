Более ста дронов и удары РСЗО по Запорожью: чем била РФ и как сработала ПВО
В ночь на 16 сентября россияне запустили по Украине 113 дронов и ударили из реактивных систем залпового огня по Запорожью. Есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По данным военных, противник атаковал 113 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Около 70 из них составляли "Шахеды".
Силы ПВО во взаимодействии с авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами уничтожили или подавили 89 вражеских беспилотников на севере, востоке, юге и в центре страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях. Два вражеских беспилотника - в воздухе.
Кроме того, около полуночи, враг ударил по городу Запорожье десятью снарядами РСЗО (предварительно "Торнадо-С").
Атака на Украину 16 сентября
Сегодня ночью российские террористы массированно атаковали ракетами и артиллерией Запорожье.
В городе разрушены частные дома и нежилые помещения, автомобили, выбиты окна и повреждены фасады.
Также российские оккупанты атаковали дронами город Сумы. В результате обстрела произошел пожар и частично исчез свет.