В Сумах после ударов РФ возник пожар, часть города без электроэнергии

В ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали дронами город Сумы. В результате обстрела произошел пожар и частично исчез свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и канал главы Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

В частности, Григоров проинформировали, что в городе зафиксировано два попадания. Оба не в жилом секторе, пострадавших нет. Однако есть другие последствия.

"Из-за атаки часть города временно без электроснабжения. Энергетики уже работают над оперативным восстановлением света", - написал он.

Через несколько минут глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко рассказал более подробно о последствиях.

В частности, он сообщил, что один удар пришелся по складскому зданию, вследствие чего произошло возгорание. Обошлось без пострадавших.

"В результате другого попадания часть абонентов в Заречном районе города - без электроснабжения. Также обесточен один из водозаборов города", - проинформировал Кривошеенко.

Он добавил, что все соответствующие службы задействованы, чтобы ликвидировать последствия и как можно быстрее восстановить свет.