В Сумах после ударов РФ возник пожар, часть города без электроэнергии
В ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали дронами город Сумы. В результате обстрела произошел пожар и частично исчез свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и канал главы Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.
В частности, Григоров проинформировали, что в городе зафиксировано два попадания. Оба не в жилом секторе, пострадавших нет. Однако есть другие последствия.
"Из-за атаки часть города временно без электроснабжения. Энергетики уже работают над оперативным восстановлением света", - написал он.
Через несколько минут глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко рассказал более подробно о последствиях.
В частности, он сообщил, что один удар пришелся по складскому зданию, вследствие чего произошло возгорание. Обошлось без пострадавших.
"В результате другого попадания часть абонентов в Заречном районе города - без электроснабжения. Также обесточен один из водозаборов города", - проинформировал Кривошеенко.
Он добавил, что все соответствующие службы задействованы, чтобы ликвидировать последствия и как можно быстрее восстановить свет.
Обстрел Сум
Напомним, что россияне регулярно атакуют город Сумы, применяя для ударов беспилотные летательные аппараты, разного типа ракеты и авиабомбы.
Например, в ночь на 11 сентября под ударом вражеских атак оказалась гражданская инфраструктура, в результате чего был пожар и разрушения.
Как сообщали власти, из-за российской атаки было повреждено здание учебного заведения и транспорт. Помимо этого, в трех жилых домах пострадали окна.