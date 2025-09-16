ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Сумах после ударов РФ возник пожар, часть города без электроэнергии

Вторник 16 сентября 2025 04:44
UA EN RU
В Сумах после ударов РФ возник пожар, часть города без электроэнергии Фото: службы уже ликвидируют последствия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали дронами город Сумы. В результате обстрела произошел пожар и частично исчез свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и канал главы Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

В частности, Григоров проинформировали, что в городе зафиксировано два попадания. Оба не в жилом секторе, пострадавших нет. Однако есть другие последствия.

"Из-за атаки часть города временно без электроснабжения. Энергетики уже работают над оперативным восстановлением света", - написал он.

Через несколько минут глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко рассказал более подробно о последствиях.

В частности, он сообщил, что один удар пришелся по складскому зданию, вследствие чего произошло возгорание. Обошлось без пострадавших.

"В результате другого попадания часть абонентов в Заречном районе города - без электроснабжения. Также обесточен один из водозаборов города", - проинформировал Кривошеенко.

Он добавил, что все соответствующие службы задействованы, чтобы ликвидировать последствия и как можно быстрее восстановить свет.

Обстрел Сум

Напомним, что россияне регулярно атакуют город Сумы, применяя для ударов беспилотные летательные аппараты, разного типа ракеты и авиабомбы.

Например, в ночь на 11 сентября под ударом вражеских атак оказалась гражданская инфраструктура, в результате чего был пожар и разрушения.

Как сообщали власти, из-за российской атаки было повреждено здание учебного заведения и транспорт. Помимо этого, в трех жилых домах пострадали окна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война в Украине Блэкаут
Новости
В Раду внесли проект госбюджета-2026
В Раду внесли проект госбюджета-2026
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"