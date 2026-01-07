ua en ru
Операция по захвату Мадуро стоила Венесуэле 75 жизней, - The Washington Post

США, Венесуэла, Среда 07 января 2026 09:41
Операция по захвату Мадуро стоила Венесуэле 75 жизней, - The Washington Post Иллюстративное фото: армия США понесла потери только ранеными (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Во время операции США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро не менее 75 человек погибли от авиационных ударов и стрелковых боев в Каракасе. Ни одного американца среди них нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет американское издание The Washington Post.

Правительство США оценило потери Венесуэлы в по меньшей мере 75 человек в результате рейда американских войск за Мадуро. В частности десятки человек были убиты во время штурма резиденции диктатора Венесуэлы в Каракасе.

При этом оценки чиновников правительства США различаются, количество жертв по разным версиям составляет от 67 человек, погибших преимущественно от авиаударов, до 75 и даже 80 человек, большинство из которых были уничтожены во время штурма.

Источники издания рассказали, что оценки учитывают погибших венесуэльских военных, а также наемников из Кубы, которые охраняли Мадуро. Кроме того, посчитали и гражданских, пострадавших во время операции. Наибольшая цифра из оценок чиновников соответствует количеству погибших, которую озвучили власти Венесуэлы.

При этом силы Соединенных Штатов не потеряли убитым ни одного военнослужащего. Семеро военных получили огнестрельные ранения во время штурма резиденции Мадуро. По данным Пентагона, пятеро из них уже вернулись к выполнению служебных обязанностей, а двое, чьи раны оказались тяжелыми, выздоравливают после медицинского вмешательства.

"Тот факт, что эта чрезвычайно сложная и изнурительная миссия была успешно выполнена с таким небольшим количеством травм, свидетельствует об опыте наших объединенных воинов", - отметили в Пентагоне.

Операция в Венесуэле: что говорят в США

Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в результате осуществив задержание диктатора страны Николаса Мадуро. Диктатора военные США вывезли в Америку вместе с его женой Силией Флорес.

Президент США Дональд Трамп похвастался операцией в Венесуэле и назвал американскую армию "самой мощной и самой совершенной" в мире. При этом США не планируют оккупировать Венесуэлу, а представители Республиканской партии США уверяют, что военная операция не превратится в "бесконечную войну".

В целом в США каждый третий американец одобряет военную операцию в Венесуэле, При этом 72% опрошенных обеспокоены тем, что США вмешиваются в дела южноамериканской страны.

