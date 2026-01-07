Операция по захвату Мадуро стоила Венесуэле 75 жизней, - The Washington Post

Во время операции США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро не менее 75 человек погибли от авиационных ударов и стрелковых боев в Каракасе. Ни одного американца среди них нет.

Правительство США оценило потери Венесуэлы в по меньшей мере 75 человек в результате рейда американских войск за Мадуро. В частности десятки человек были убиты во время штурма резиденции диктатора Венесуэлы в Каракасе.

При этом оценки чиновников правительства США различаются, количество жертв по разным версиям составляет от 67 человек, погибших преимущественно от авиаударов, до 75 и даже 80 человек, большинство из которых были уничтожены во время штурма.

Источники издания рассказали, что оценки учитывают погибших венесуэльских военных, а также наемников из Кубы, которые охраняли Мадуро. Кроме того, посчитали и гражданских, пострадавших во время операции. Наибольшая цифра из оценок чиновников соответствует количеству погибших, которую озвучили власти Венесуэлы.

При этом силы Соединенных Штатов не потеряли убитым ни одного военнослужащего. Семеро военных получили огнестрельные ранения во время штурма резиденции Мадуро. По данным Пентагона, пятеро из них уже вернулись к выполнению служебных обязанностей, а двое, чьи раны оказались тяжелыми, выздоравливают после медицинского вмешательства.

"Тот факт, что эта чрезвычайно сложная и изнурительная миссия была успешно выполнена с таким небольшим количеством травм, свидетельствует об опыте наших объединенных воинов", - отметили в Пентагоне.