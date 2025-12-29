Зарплаты вырастут на 150%. Кабмин анонсирует повышение выплат уже с января, но не всем
Кабинет министров принял решение о повышении должностных окладов для специалистов, работающих у поставщиков социальных и реабилитационных услуг в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Когда и насколько вырастут оклады соцработников
Украинцам рассказали, что принятое правительством постановление о повышении должностных окладов для специалистов, которые работают у поставщиков социальных и реабилитационных услуг, вступает в силу с 1 января 2026 года.
Уточняется при этом, что должностные оклады социальных работников вырастут почти в 2,5 раза.
Согласно информации министерства, сейчас в Украине - около 80 тысяч специалистов, которые работают в сфере социальных и реабилитационных услуг.
Именно от них зависит доступность и качество помощи для людей.
Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин отметил, что "эта работа требует большого ресурса, который измеряется не только профессионализмом, но и эмоциональным включением, способностью сочувствовать и помогать".
"Повышение оплаты труда социальных работников - это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других", - добавил он.
Как изменятся зарплаты соцработников в 2026 году
В министерстве объяснили, что решение Кабмина утвердило "применение коэффициента 2,5 при определении размера должностных окладов" социальных работников.
Это означает рост должностных окладов примерно на +150%:
- социальный менеджер (15 тарифный разряд): с 8 243 гривен до 20 607 гривен (+150%);
- специалист по социальной работе (12 тарифный разряд): с 6 773 гривен до 16 932 гривен (+150%);
- младшая медицинская сестра (4 тарифный разряд): с 4 058 гривен до 10 145 гривен (+150%).
"Повышение оплаты труда позволит сохранить профессиональные кадры и обеспечивать развитие услуг", - подытожили в Министерстве социальной политики, семьи и единства.
