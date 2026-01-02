"Детские" 50 тысяч гривен уже можно оформить: как это сделать

Детскую выплату в размере 50 тысяч гривен уже можно оформить - соответствующий закон вступил в силу 1 января. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины, или создать заявку через сервис в "Дії".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разъяснение, которое дала первый заместитель министра социальной политики семьи и единства Украины Людмила Шемелинец в эфире телемарафона.

По ее словам, 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, который предусматривает при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен. Получить эту помощь матери можно двумя путями: подать заявление в Пенсионный фонд;

оформить заявление через сервис "еМалятко", который есть в "Дії". "Поскольку техническая реализация программы может занять какое-то время, то если помощь хочется оформить сегодня, тогда нужно обратиться в Пенсионный фонд", - отметила Шемелинец относительно нюансов оформления выплат.