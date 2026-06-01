В России заговорили о завершении войны для спасения экономики, - Reuters

Российская экономика резко замедляется на фоне ударов украинских дронов и затяжной войны, а российский диктатор Владимир Путин открывает пятый за время войны Петербургский международный экономический форум - в поисках идей роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Экономика в триллион долларов буксует

По данным Reuters, российская сырьевая экономика стоимостью 3 триллиона долларов замедлилась до примерно 1% роста в прошлом году - против 4,9% в 2024-м - и сократилась на 0,2% в первом квартале 2026 года.

Прогноз на этот год - 0,4%. Российские чиновники объясняют спад высокими процентными ставками, санкциями и сильным рублем.

Дроны и сигнал от бизнеса

Атаки украинских беспилотников на российские НПЗ, производство удобрений и порты, по оценке Reuters, вывели из строя значительную часть экономики и повлияли на четверть нефтеперерабатывающих мощностей.

Путин приказал чиновникам искать пути восстановления роста, однако бизнес говорит, что лучший способ достичь этого, было бы прекращение войны в Украине.

"Рост и энтузиазм на российском фондовом рынке после каждой положительной новости из мирных переговоров по Украине при посредничестве США указывают на то, каким должен быть их настоящий ответ", - сказал Reuters высокопоставленный руководитель корпорации на условиях анонимности.

Переговоры зашли в тупик

Кремль заявил, что мирные переговоры, которые начались в феврале прошлого года, приостановлены - США сосредоточены на войне на Ближнем Востоке.

Вместе с ними, по данным Reuters, "заморожены" и миллиардные потенциальные инвестиции США в российскую экономику, и обсуждение ослабления санкций. Это сеет пессимизм в деловых кругах.

Высокопоставленный российский банкир на условиях анонимности заявил изданию, что Путин уже упустил хорошую возможность заключить сделку в прошлом году, и сейчас экономика демонстрирует признаки нестабильности.

"Правительству нечего предложить"

Петербургский форум пройдет с 3 по 6 июня, и рост - его главная тема.

Впрочем, бывший заместитель председателя центробанка РФ Олег Вьюгин заявил Reuters, что ввиду двузначной ключевой ставки, повышения налогов для финансирования войны и сокращения инвестиций идей для роста просто нет.

"Правительство по сути ничего не может предложить для возобновления роста", - сказал он.

Редкая критика из парламента

Временный эффект роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, по оценке Reuters, будет кратковременным.

В редкой публичной критике депутат Госдумы от Компартии Ренат Сулейменов заявил, что экономика не переживет длительного продолжения "специальной военной операции".

"О каком развитии, инвестициях и капитальных расходах может идти речь? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской ценности: их производит экономика, но население их не может потреблять", - сказал он.

Вывод Reuters: обречена на стагнацию

По оценке издания, Россия - со 140-миллионным населением, неглубокими внутренними рынками акций и долга и без иностранных инвестиций - не может полагаться на внутренние двигатели роста, как Индия или Китай.

Без ослабления санкций она "обречена на стагнацию".

"Экономике нужен внешний толчок. Его не будет ни из государственного бюджета, ни из банковской системы", - подытожил руководитель центра финансового анализа Ощадбанка Михаил Матовников.