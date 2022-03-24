Перший обмін полоненими, скасування ЗНО та штрафи за фото позицій ЗСУ: головне на вечір

Війна Росії проти України триває уже місяць. Сьогодні відбувся перший обмін полоненими між Україною і Росією, Верховна Рада скасувала ЗНО і ввела штрафи за фіксацію позицій ЗСУ, окупанти обстріляли чергу в Харкові, а українські військові знищили ворожий десантний корабель в Бердянську.

Детальніше про всі головні новини України на вечір 24 березня-читайте в матеріалі РБК-Україна .

У Бердянську знищено ворожий корабель "Орськ"

У порту тимчасово окупованого Бердянська українськими військовими був знищений великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту РФ. Він доставляв військову техніку окупантам. За словами очевидців, вибухи і масштабну пожежу було видно з різних районів міста.

Пізніше в Центрі стратегічних комунікацій повідомили про те, що знищений корабель "Орськ" міг брати участь в анексії Криму в 2014 році.

А за словами глави ДПСУ Сергія Дайнеко, допоміг з наводкою на кораблі окупантів в порту Бердянська російський пропагандист. Він зробив на одному з телеканалів РФ сюжет про цей корабель в українському порту.

Обстріл черги в Харкові

У Харкові російські окупанти обстріляли чергу. Люди стояли за гуманітарною допомогою.

"У Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової Пошти", біля якого харків'яни отримували гуманітарну допомогу", - розповів глава Харківської ОВА Олег Синьогубов.

В результаті 6 людей загинули, ще 15 отримали поранення.

Перший обмін полоненими

Сьогодні відбувся перший обмін полоненими між Росією та Україною. Як повідомила Ірина Верещук, вдалося повернути 10 українських захисників в обмін на 10 полонених окупантів.

Також вона розповіла, що сьогодні в РФ відправили 11 російських моряків, на яких вдалося обміняти 19 моряків з рятувального судна "Сапфір".

"За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернутий Україні і буде відправлений в порт в Туреччині", - додала вона.

Примусова депортація жителів Маріуполя до Росії

За інформацією Маріупольської міськради, сьогодні окупанти почали масову примусову депортацію жителів міста до Росії. Повідомляється, що під неї потрапили близько 15 тисяч осіб - десь половина жителів Лівобережного району Маріуполя. Їх примушували сідати в автобуси в ультимативній формі.

"Вивезених людей спочатку доставляють в так звані фільтраційні табори від куди потім перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію окупанта", - повідомили в міськраді.

У МЗС України заявили про те, що такими діями Росія перейшла на новий рівень терору.

Новий міністр аграрної політики

Сьогодні вранці стало відомо про те, що міністр аграрної політики Роман Лещенко подав у відставку. Причина його вирішення не називається. Вже вдень його заява потрапила до Верховної Ради, яка звільнила його із займаної посади.

Нардепи в ході засідання призначили на цю посаду члена фракції "Слуга народу" та голову профільного комітету Миколу Сольського.

Рада скасувала ЗНО та митні платежі, а також ввела штрафи за фото позицій ЗСУ

Сьогодні в ході пленарного засідання Верховна рада скасувала ЗНО цього року. Замість цього вступна кампанія пройде за спеціальною процедурою. Її механізм ще розробляється.

Також нардепи підтримали скасування всіх митних платежів на час війни.

Крім того, український парламент запровадив кримінальну відповідальність за фото-та відеозйомку позицій та переміщення техніки ЗСУ. Відповідно до закону:

за публікацію фото і відео про розташування і переміщення військових і техніки ЗСУ-позбавлення волі від 3 до 5 років ;

; за те ж, але з можливістю ідентифікації місцевості - від 5 до 8 років ;

; за те ж, але за попередньою змовою або якщо публікація даних спричинила за собою тяжкі наслідки - від 8 до 12 років.

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