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Призначено нового міністра аграрної політики України

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Київ, Четвер 24 березня 2022 15:13
Призначено нового міністра аграрної політики України Фото: новий міністр аграрної політики Микола Сольський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколу Сольського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

"Миколу Сольського призначили новим міністром аграрної політики України", - зазначив він.

Як уточнив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, за Сольського проголосували 294 народних депутати.

Хто такий Микола Сольський

Сольський є одним із засновників "Українського аграрного холдингу", юрист, на виборах 2019 року пройшов до парламенту за списком "Слуги народу". Очолював комітет Верховної ради з питань аграрної та земельної політики. Один із авторів закону про ринок землі.

Нагадаємо, раніше до Ради надійшла заява про звільнення Лещенка. Поки невідомо, чому він вирішив піти у відставку.

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