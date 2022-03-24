Призначено нового міністра аграрної політики України

Верховна рада України звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколу Сольського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

Сольський є одним із засновників "Українського аграрного холдингу", юрист, на виборах 2019 року пройшов до парламенту за списком "Слуги народу". Очолював комітет Верховної ради з питань аграрної та земельної політики. Один із авторів закону про ринок землі.

Як уточнив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, за Сольського проголосували 294 народних депутати.

Нагадаємо, раніше до Ради надійшла заява про звільнення Лещенка. Поки невідомо, чому він вирішив піти у відставку.

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