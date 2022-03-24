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Обстріл пункту гумдопомоги в Харкові: загинули шестеро людей

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Харків, Четвер 24 березня 2022 15:26
Обстріл пункту гумдопомоги в Харкові: загинули шестеро людей Фото: у Харкові окупанти обстріляли людей, які отримували гумдопомогу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові російські окупанти обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу загинули шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОДА Олега Снєгубова в Telegram.

Інцидент стався в районі вулиці Академіка Павлова. Російські війська зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової Пошти", біля якого харків'яни отримували гуманітарну допомогу.

За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 поранені, їх госпіталізували. Кількість жертв встановлюється.

Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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