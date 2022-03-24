ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знищений у Бердянську корабель "Орськ" міг брати участь у анексії Криму

Новость на русском →
Крим, Четвер 24 березня 2022 10:26
Знищений у Бердянську корабель "Орськ" міг брати участь у анексії Криму Фото: знищений корабель РФ міг брати участь у анексії Криму (facebook.com/StratcomCentreUA)
Автор: Наталія Юрченко

Російський військовий корабель "Орськ", який був знищений у порту Бердянська (Запорізька область), міг брати участь у анексії Криму. Про це свідчать нагороди екіпажу ліквідованого судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Спалений у Бердянську "Орськ" міг брати участь у анексії Криму. Про це ще у січні 2020 року писали волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm. Активісти вивчили профілі російських військових у соціальних мережах, де виявили одного з моряків БДК "Орськ", якого нагородили медаллю "За повернення Криму"", - йдеться у повідомленні.

Крім того, такою ж медаллю в січні 2020 року був нагороджений командир корабля Сергій Скворцов.

Нагадаємо, що зранку 24 березня у порту Бердянська пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що українські військові знищили російський десантний корабель "Орськ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України Бердянськ Крим
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні