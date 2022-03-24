МЗС про примусову депортацію маріупольців: Росія переходить на наступний рівень терору
В Міністерстві іноземних справ прокоментували насильну евакуацію жителів Маріуполя Донецької області в Росію. В міністерстві вважають, що РФ перейшла до нового рівню терору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка.
"Примусово депортуючи маріупольців на свою територію, Росія переходить на наступний рівень терору. 6 тисяч українців вже перебувають у російських таборах, де їх можуть використовувати як заручників. Гуманітарні колони, які тікають на неокуповані частини України, досі обстрілюються. Цьому варварству потрібно покласти край", - зазначив Ніколенко.
Нагадаємо, в міськраді Маріуполя заявили, що окупанти вивозять мирних жителів до Росії. Армія РФ вже незаконно депортувала 15 тисяч містян.
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