МЗС про примусову депортацію маріупольців: Росія переходить на наступний рівень терору

В Міністерстві іноземних справ прокоментували насильну евакуацію жителів Маріуполя Донецької області в Росію. В міністерстві вважають, що РФ перейшла до нового рівню терору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка.

"Примусово депортуючи маріупольців на свою територію, Росія переходить на наступний рівень терору. 6 тисяч українців вже перебувають у російських таборах, де їх можуть використовувати як заручників. Гуманітарні колони, які тікають на неокуповані частини України, досі обстрілюються. Цьому варварству потрібно покласти край", - зазначив Ніколенко.