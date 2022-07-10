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Перший з двохсот. Україна отримала дрон із США, на який збирали усією країною

Фото: Україна отримала дрон із США, на який збирали усією країною (facebook com usofcom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримала перший безпілотний літальний апарат із США для потреб наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Отримали перший дрон зі США. Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям із ЗСУ краще бачити ворогів", - написав він.

Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний проект зі збору безпілотників для українських війських. Його назвали "Армія дронів".

Засновники планують придбати 200 професійних БПЛА тактичного рівня для повітряної розвідки.

Більше про проект РБК-Україна писало тут.

Окрім того, у травні Литва оголосила збір коштів на купівлю БПЛА для України. Країна зібрала 5 млн євро за 3,5 дні. Тоді Туреччина вирішила передати Україні дрон безкоштовно.

Bayraktar з власним ім'ям Vanagas вже доставили в Україну.

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