Перший з двохсот. Україна отримала дрон із США, на який збирали усією країною

"Отримали перший дрон зі США. Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям із ЗСУ краще бачити ворогів", - написав він.

Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний проект зі збору безпілотників для українських війських. Його назвали "Армія дронів".

Засновники планують придбати 200 професійних БПЛА тактичного рівня для повітряної розвідки.

Більше про проект РБК-Україна писало тут.