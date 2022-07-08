Куплений народом Литви безпілотник Bayraktar прибув в Україну

Ударний безпілотник Bayraktar з власним ім'ям Vanagas, кошти на який збирали жителі Литви, вже доставили в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника офісу Президента України Андрія Єрмака.

Повідомляється, що литовська армія взяла на себе питання логістики, а Міноборони подбало про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності відповідно до законодавчих вимог, щоб дрон зі зброєю міг дістатися до України.

Нагадаємо, в травні Литва оголосила збір коштів на купівлю безпілотника для України. Литовець зібрали 5 млн євро за 3,5 дні. Тоді Туреччина вирішила передати Україні бойовий дрон безкоштовно.

Як повідомлялося раніше, українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень для фонду Сергія Притули, щоб придбати безпілотники для ЗСУ.

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