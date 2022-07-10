Первый из двухсот. Украина получила дрон из США, на который собирали всей страной

Украина получила первый беспилотный летательный аппарат из США для нужд наших защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Получили первый дрон из США. Он быстрый и выносливый. А значит, точно поможет нашим героям из ВСУ лучше видеть врагов", - написал он.
Напомним, в Украине запустили специальный проект по сбору беспилотников для украинских военные. Его назвали "Армия дронов".
Учредители планируют приобрести 200 профессиональных БПЛА тактического уровня для воздушной разведки.
Больше о проекте РБК-Украина писало здесь.
Кроме того, в мае Литва объявила сбор средств на покупку БПЛА для Украины. Страна собрала 5 млн евро за 3,5 дня. Тогда Турция решила передать Украине дрон бесплатно.
Bayraktar с собственным именем Vanagas уже доставили в Украину.
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