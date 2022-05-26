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Литва оголосила збір коштів на "Байрактар" для України

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Вільнюс, Четвер 26 травня 2022 09:45
Литва оголосила збір коштів на "Байрактар" для України Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анашаускас (facebook.com/arvydas.anusauskas)
Автор: Артем Горовенко

У Литві почався збір коштів на покупку бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анашаускаса.

"Литовці купують "Байрактар" для України. За один день було зібрано 1 млн євро (потрібно 5 млн євро)", - зазначив він.

Він також опублікував реквізити для охочих допомогти зібрати кошти на безпілотник:

  • Одержувач: Všį Laisvės TV
  • Номер рахунку: LT167300010156927144
  • SWIFT: HABALT22
  • Призначення: Bayraktar

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб України заявляв, що російські окупанти знищують аеродромну інфраструктуру в Чорноморській операційній зоні, щоб унеможливити застосування "Байрактарів".

З початку російського вторгнення бойові безпілотники "Байрактар" зарекомендували себе з кращого боку. Одне з крайніх успішних застосувань було по російській техніці на захопленому острові Зміїний.

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