Литва оголосила збір коштів на "Байрактар" для України
У Литві почався збір коштів на покупку бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анашаускаса.
"Литовці купують "Байрактар" для України. За один день було зібрано 1 млн євро (потрібно 5 млн євро)", - зазначив він.
Він також опублікував реквізити для охочих допомогти зібрати кошти на безпілотник:
- Одержувач: Všį Laisvės TV
- Номер рахунку: LT167300010156927144
- SWIFT: HABALT22
- Призначення: Bayraktar
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб України заявляв, що російські окупанти знищують аеродромну інфраструктуру в Чорноморській операційній зоні, щоб унеможливити застосування "Байрактарів".
З початку російського вторгнення бойові безпілотники "Байрактар" зарекомендували себе з кращого боку. Одне з крайніх успішних застосувань було по російській техніці на захопленому острові Зміїний.
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