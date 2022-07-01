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В Україні збирають "армію дронів" для ЗСУ

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 15:05
В Україні збирають "армію дронів" для ЗСУ Фото: Україна збирає "армію дронів" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні запускають спеціальний проєкт для збору безпілотників для потреб захисників. Програма отримала назву "армія дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Проект започаткували Генштаб ЗСУ, Мінцифра та UNITED24. Програма включає не лише системну закупку дронів, а також їх ремонт та курс навчання пілотів

Наразі збираються придбати 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Такі БПЛА можуть літати протягом доби на відстань до 160 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів. Вони оснащені декількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням.

Бажаючі можуть зробити пожертву на сайті UNITED24 або ж віддати власний безпілотник.

Українців просять пожертвувати дроном, якщо він має:

  • батарею ємністю не менш ніж 5000 мАч;
  • дальність польоту від 1 км;
  • камеру з роздільною здатністю не менш ніж 20 Мп;
  • тривалість заряджання не менш ніж 30 хвилин;
  • параметри фото - не менш ніж 5280х3956, параметри відео не менш ніж 3840x2160;
  • бажано з джойстиком і пультом керування.

Надіслати свій дрон можна "Новою поштою", вказавши, що апарат йде на потреби армії, або на склад партнерів проекту - "Help Ukraine" у Польщі або "Razom for Ukraine" в США.

Нагадаємо, що українці нещодавно зібрали 600 млн гривень на ударні безпілотники "Байрактари", які, як з'ясувалося, будуть передані безкоштовно.

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