Литовці зібрали гроші на "Байрактар" для ЗСУ за три дні

Жителі Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро для того, щоб купити "Байрактар" та передати його ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter уряду Литви.

"Всього за 3,5 дні жителі Литви зібрали 5 мільйонів євро на покупку безпілотника Bayraktar для України в рамках краудфандингової ініціативи", - йдеться у повідомленні литовського відомства.

За інформацією Reuters, литовці жертвували переважно невеликі суми, але небайдужих виявилося багато.

"Це перший випадок в історії, коли прості люди збирають гроші, щоб купити щось на зразок Bayraktar. Це безпрецедентно, це неймовірно", - заявив посол України у Литві Петро Бешта.