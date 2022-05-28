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Литовці зібрали гроші на "Байрактар" для ЗСУ за три дні

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Субота 28 травня 2022 22:01
Литовці зібрали гроші на "Байрактар" для ЗСУ за три дні Фото: БПЛА "Байрактар" (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Жителі Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро для того, щоб купити "Байрактар" та передати його ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter уряду Литви.

"Всього за 3,5 дні жителі Литви зібрали 5 мільйонів євро на покупку безпілотника Bayraktar для України в рамках краудфандингової ініціативи", - йдеться у повідомленні литовського відомства.

За інформацією Reuters, литовці жертвували переважно невеликі суми, але небайдужих виявилося багато.

"Це перший випадок в історії, коли прості люди збирають гроші, щоб купити щось на зразок Bayraktar. Це безпрецедентно, це неймовірно", - заявив посол України у Литві Петро Бешта.

Нагадаємо, що збір коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України в Литві розпочалося 25 травня.

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