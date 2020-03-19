Першу смерть через коронавірус зафіксували в ще одній країні

У Мексиці зареєстровано першу смерть від коронавірусної інфекції нового типу. Про це повідомив МОЗ Мексики, передає Notimex.

Як наголошується, помер 41-річний чоловік, у якого був діабет. Перші симптоми у нього з'явилися 9 березня.

Нагадаємо, місто Ухань, яке вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця.

РБК-Україна писало, що в китайській провінції Хубей та місті Ухань, який став осередком поширення коронавірусу COVID-19, за останню добу не виявили жодного нового випадку зараження.

Також у середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще 2 випадки коронавірусу.

Крім того, раніше повідомлялося, що у народного депутата Сергія Шахова підтвердили захворювання коронавірусом. Нардеп перебуває в домашній самоізоляції. Всі особи, які контактували з хворим коронавірусом нардепом, пройдуть перевірку на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що в Чернігівській області зафіксували першу підозру на зараження коронавірусом.