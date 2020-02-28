У Мексиці підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

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Це другий випадок зараження у Латинській Америці

Влада Мексики підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому наголошується, що це вже другий випадок зараження в Латинській Америці.

Заступник міністра охорони здоров'я Уго Лопес-Гател Рамірес заявив, що пацієнт з можливою коронавирусной інфекцією пройшов другий тест, який дав позитивний результат.

Нагадаємо, за станом на 28 лютого коронавірус COVID-19 було виявлено в 46 країнах. України в списку країн, уражених коронавірусом, немає. За межами Китаю коронавірусом заразилися вже 4430 людей. Найбільша кількість випадків у Європі було зареєстровано в Італії - 650, серед них 17 - летальних.

Крім того, в Білорусі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Заразився студент, який недавно прилетів з Ірану. Зараз хворий знаходиться в задовільному стані.

Додамо, що коронавірус вперше виявили в Новій Зеландії. Небезпечну хворобу підтвердили у 60-річного чоловіка, нещодавно подорожував до Ірану. У Нову Зеландію хворий чоловік повернувся літаком 26 лютого.