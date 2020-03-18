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Коронавірус у Шахова: перевірять всіх контактних осіб

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 20:43
Коронавірус у Шахова: перевірять всіх контактних осіб
Фото: Сергій Шахов (РБК-Україна)

Вчора нардепа Шахова не було в залі засідань Ради

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через виявлення коронавірусу в народного депутата Сергія Шахова перевірку на COVID-19 пройдуть всі контактні особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента в Facebook.

За словами глави держави, попри те, що персональна картка Шахова вчора була зареєстрована в системі Верховної ради, самого нардепа в залі засідань не було.

"Не можу не сказати стосовно нардепа Шахова. На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Вчора у системі "Рада" була зареєстрована його персональна картка для голосування, його колеги кнопкодавили, на жаль. Та на щастя, Шахова не було у залі засідань Ради", - заявив він.

Зеленський наголосив, що перевірку на коронавірус пройдуть всі особи, які контактували з Шаховим.

"Встановлено повний список осіб, з якими він контактував, всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус", - додав президент.

Звернення Володимира Зеленського щодо протидії коронавірусу.

Президент України доповів про ситуацію щодо протидії коронавірусу, повідомивши, що станом на ранок 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19. Володимир Зеленський зазначив, що в нас вірус поширюється не так швидко, як у Європі, принагідно закликавши не вірити фейкам і використовувати інформацію лише з офіційних джерел – сторінок МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України. Крім того, Глава держави нагадав, що для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. Їх можна переглянути на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України: http://bit.ly/33uKwus Насамкінець Президент вкотре закликав усіх українців без зайвої потреби не виходити на вулицю, порадивши низку цікавих Інтернет-ресурсів із віртуальними турами українськими музеями. Зокрема: • віртуальні тури музеями просто неба: http://bit.ly/2U1qHHZ • 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн: http://bit.ly/392wqkO • віртуальні екскурсії понад 20 музеями всієї України: http://bit.ly/3d9XTEG Переглянути це відео з субтитрами: http://bit.ly/3a23MBS

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 18 березня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат Сергій Шахов повідомив, що у нього підтвердили захворювання коронавірусом. Нардеп розповів, що перебуває вдома у самоізоляції та має підвищену температуру. Пізніше дану інформацію підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також РБК-Україна писало, що співробітники МОЗ встановлюють всіх осіб, які могли контактувати з хворим коронавірусом народним депутатом Шаховим. Співробітники міністерства сьогодні перебували у Верховній раді.

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