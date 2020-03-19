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У Китаї розповіли, коли Ухань очиститься від коронавірусу

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 08:17
У Китаї розповіли, коли Ухань очиститься від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Після того, як блокада міста буде ослаблена, влада все ще повинна суворо виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом

Місто Ухань, яке вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця. Про це сказав один з провідних вірусологів КНР Лі Ланьцзюань в інтерв'ю газеті China Daily.

Він зазначив, що після того, як блокада міста буде ослаблена, влада все ще повинна суворо виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливі нові спалахи.

"Ми очікуємо, що нові випадки захворювання припиняться в середині або наприкінці березня", - розповів він.

Нагадаємо, в китайській провінції Хубей та місті Ухань, який став осередком поширення коронавірусу COVID-19, за останню добу не виявили жодного нового випадку зараження.

Крім того, лікарі Китаю з міста Ухань заявили, що європейські доктора повторюють помилки при боротьбі з коронавірусом. Найсерйознішою помилкою лікарі назвали недостатню захищеність медичних працівників, які доглядають за заразилися.

РБК-Україна писало, що українська влада не виключає введення заходів реагування у разі масового поширення коронавірусу на території України.

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