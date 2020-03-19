ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Китаї не виявили жодного нового випадку зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 05:50
У Китаї не виявили жодного нового випадку зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

З лікарень виписали 795 вилікувалися пацієнтів

В китайській провінції Хубей та місті Ухань, який став осередком поширення коронавіруса COVID-19, за останню добу не виявили жодного нового випадку зараження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News.

За добу з лікарень виписали 795 вилікувалися пацієнтів. Зареєстровано вісім нових смертей.

За межами Хубэя смертельних випадків з ранку 18 березня не зафіксували. Підтверджено 34 нових зараження в інших китайських провінціях і автономних районах.

Раніше лікарі Китаю з міста Ухань заявили, що європейські доктора повторюють помилки при боротьбі з коронавірусом. Найсерйознішою помилкою лікарі назвали недостатню захищеність медичних працівників, які доглядають за заразилися.

РБК-Україна писало, що китайські учені закінчили клінічні дослідження противірусного препарату "Фавилавир" (Favilavir), що бореться з жаром у пацієнтів з коронавірусом

У США підтвердили зараження коронавірусом у конгресмена У Перу ввели комендантську годину через коронавірус
Новини України КитайКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся