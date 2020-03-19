У Китаї не виявили жодного нового випадку зараження коронавірусом

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З лікарень виписали 795 вилікувалися пацієнтів

В китайській провінції Хубей та місті Ухань, який став осередком поширення коронавіруса COVID-19, за останню добу не виявили жодного нового випадку зараження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News.

За добу з лікарень виписали 795 вилікувалися пацієнтів. Зареєстровано вісім нових смертей.



За межами Хубэя смертельних випадків з ранку 18 березня не зафіксували. Підтверджено 34 нових зараження в інших китайських провінціях і автономних районах.

Раніше лікарі Китаю з міста Ухань заявили, що європейські доктора повторюють помилки при боротьбі з коронавірусом. Найсерйознішою помилкою лікарі назвали недостатню захищеність медичних працівників, які доглядають за заразилися.

РБК-Україна писало, що китайські учені закінчили клінічні дослідження противірусного препарату "Фавилавир" (Favilavir), що бореться з жаром у пацієнтів з коронавірусом