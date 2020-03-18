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У Чернігівській області зафіксували першу підозру на коронавірус

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 18:48
У Чернігівській області зафіксували першу підозру на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцева жителька нещодавно повернулася з Італії

У Чернігівській області зафіксували першу підозру на зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Прокопенко на сторінці в Facebook.

За словами очільника ОДА, сьогодні до Ніжинської міської лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила жінку з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, яка нещодавно повернулася з Італії. У жінки була температура та ускладнене дихання.

Зазначається, що в пацієнтки було взято аналізи для проведення тесту на коронавірус. Наразі вона перебуває в ізольованому боксі інфекційного відділення.

"Лікарі здійснюють всі заходи згідно з затвердженим алгоритмом дій. Здійснено забір аналізів, які направлено до референс-лабораторії у Києві для проведення тесту на COVID-19. Пацієнтку ізольовано у бокс інфекційного відділення. Надається необхідна допомога", - повідомив Прокопенко.

У Чернігівській області зафіксували першу підозру на коронавірус

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з підозрою на коронавірус госпіталізували військового пенсіонера. Попередній тест на коронавірус дав позитивний результат, однак остаточний діагноз встановить лабораторія Центру громадського здоров'я.

Також РБК-Україна писало, що 17 березня в Україні підтвердили сім нових випадків коронавірусу. Всього в країні зафіксовано 14 випадків захворювання COVID-19 у Чернівецькій, Житомирській, Київській областях та в Києві. З них дві людини померли.

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