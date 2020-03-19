Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали в еще одной стране

В Мексике зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил Минздрав Мексики, передает Notimex.

Как отмечается, умер 41-летний мужчина, у которого был диабет. Первые симптомы у него появились 9 марта.

Напомним, город Ухань, считающийся эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции к концу текущего месяца.

РБК-Украина писало, что в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения.

Также в среду, 18 марта, в Украине подтвердили еще 2 случая коронавируса.

Кроме того, ранее сообщалось, что у народного депутата Сергея Шахова подтвердили заболевание коронавирусом. Нардеп находится в домашней самоизоляции. Все лица, контактировавшие с больным коронавирусом нардепом, пройдут проверку на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области зафиксировали первое подозрение на заражение коронавирусом.