ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 18 березня

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 06:00
Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 18 березня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число заражених коронавірусом в Україні зросло вдвічі

Коронавірус в Україні і світі продовжує поширюватися. Нові випадки зараження і смертей фіксуються в різних країнах. Для протидії COVID-19 Україна посилила карантин, обмежила пересування по країні та прийняла низку змін до законів. Детальніше про те, що відомо на 18 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо знати:

  • в Україні зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом, 2 з яких - з летальним кінцем;
  • до 3 квітня заборонена робота метро, а також міжміські та міжобласні пасажирські перевезення;
  • міський транспорт працює з обмеженнями;
  • за недотримання правил карантину передбачено штраф або кримінальна відповідальність;
  • кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищує 196 тис

Кількість інфікованих в Україні збільшилася вдвічі

В Україні вдвічі збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. Вчора, 17 березня, було підтверджено 7 нових випадків COVID-19. Один з них - у Київській області. Тест показав позитивний результат у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.

Ще 6 випадків - у Чернівецькій області. Там інфікування коронавірусом підтвердили у людей віком 31, 18 і 10 років, а також у двох малишей віком рік і десять місяців і 6 місяців. Шостий випадок став летальним - 33-річна жінка померла. Всі інфіковані входили в контакт з тими, у кого підтвердили коронавірус.

Таким чином, на даний момент в Україні підтверджено 14 випадків зараження коронавірусом, два з яких стали летальними.

Тотальний карантин

З сьогоднішнього дня в Україні повною мірою починають діяти всі посилення карантину через COVID-19. З 17 березня припинили роботу всі розважальні заклади, торгово-розважальні центри, бари, нічні клуби, спортзали і фітнес центри, СПА, установи культури.

Також з 17 березня всі ресторани та заклади громадського харчування перейшли на роботу в режимі доставки.

На час карантину припинив роботу метрополітен. В Києві метро закрили 17 березня о 23:00, у Харкові - о 20:00, а в Дніпрі - до 15:00.

Крім того, з сьогоднішнього дня і до 3 квітня заборонено міжміське і міжобласне авіа, ж/д і автобусне пасажирське сполучення. Ті, у кого були квитки на ці дати, зможуть повернути квитки. Їх вартість буде повернена в повному обсязі.

Внутрішньоміський громадський транспорт буде курсувати, але з обмеженнями. Маршрутки можуть перевозити не більше 10 пасажирів, а автобуси, тролейбуси і трамвайні вагони - до 20 осіб. Крім того, у Києві громадський транспорт будуть пускати людей у масках. За дотриманням правил карантину буде стежити поліція.

Покарання за недотримання карантину

В новому законі, який 17 березня прийняла Рада для запобігання поширення коронавіруса, передбачені штрафи і покарання за недотримання правил карантину.

Штрафи за порушення карантину, а також санітарних правил норм:

  • для громадян - від 17 тис. до 34 тис. гривень;
  • для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Штрафи та порушення норм по запобіганню епідемії:

  • штраф від 17 тис. до 51 тис. гривень;
  • арешт на строк до 6 місяців;
  • обмеження волі на строк до 3 років;
  • позбавлення волі на строк до 3 років.

Скасування Євро-2020 та перенесення фіналу ЛЧ

У зв'язку з пандемією коронавіруса УЄФА прийняв рішення про перенесення футбольного чемпіонату Євро-2020. Спортивна подія відбудеться влітку наступного року. Євро-2021 пройде з 11 червня по 11 липня, а матчі відбудуться у ряді міст Європи.

Крім того, переноситься на 27 червня 2020 року фінал Ліги чемпіонів.

Що говорять про коронавирусе в світі

Президент інституту Роберта Коха Лотар Вілер вважає, що пандемія коронавіруса може триватиме ще близько двох років. За його словами, в результаті їм перехворіє 60-70% населення Землі, і в підсумку виробить імунітет до нього. Також він зазначив, що все залежить від того, наскільки швидко буде знайдена вакцина.

Китайські лікарі з провінції Ухань, звідки почався спалах епідемії коронавіруса, розповіли про помилки в лікуванні захворювання. В першу чергу вони назвали недостатню захищеність медичних працівників, які заражалися від своїх пацієнтів. Також вони акцентували на тому, що у деяких інфікованих на ранніх стадіях хвороби симптоми були дуже слабо виражені. З-за цього люди не знаючи, що хворі, не ізолювалися і заражали оточуючих.

На даний момент кількість хворих коронавірусом у світі перевищує 196 тис. чоловік.

Метро в Києві закрили: як працюватиме транспорт у столиці Коронавірус в Україні і світі: головні новини 17 березня
Новини України карантинCOVID-19Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся