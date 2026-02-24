Первый шаг сделан: как разблокируют строительство Музея Революции Достоинства в Киеве

Сегодня, 24 февраля, Верховная Рада приняла за основу законопроект, который должен разблокировать строительство Музея Революции Достоинства в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.
Главное:
Народный депутат рассказала, что сегодня парламент принял за основу (в первом чтении) проект закона №14166.
Его цель - внесение изменений в некоторые законы Украины насчет особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.
Шуляк объяснила, что законопроект предусматривает создание специального правового режима для завершения строительства музея, которое было заблокировано ранее бюрократическими преградами:
"Речь идет об отмене для этого объекта ограничений, установленных законами Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "Об автомобильных дорогах", "Об охране культурного наследия", - уточнила первая автор законопроекта.
Она добавила, что это позволит:
Политик подчеркнула, что в законопроекте говорится конкретно об осуществлении проектирования и строительства Музея Революции Достоинства - без дополнительных разрешительных процедур.
Следовательно, изменения будут касаться исключительно этого объекта государственного значения и не будут влиять на общие подходы к градостроительному или дорожному регулированию.
"Мемориал Героев Небесной Сотни - это фундамент нашей памяти, но несмотря на общественную и государственную важность этого объекта, процесс его реализации затормозил по вышеупомянутым причинам почти на 10 лет", - напомнила Шуляк.
Она добавила, что "несмотря на готовность государства финансировать проект и постоянный общественный запрос, он годами оставался нереализованным из-за бюрократии, правовых коллизий и отсутствия четких решений".
Международный конкурс проектов Мемориала государство провело еще в 2018 году. Однако его организовали без полного пакета исходных данных, что изначально создало юридические и технические противоречия.
Кроме того, параллельно накапливались бюрократические ограничения: статус охранной зоны, арест земельного участка, разрешительные коллизии.
Все это фактически и заморозило строительство.
Следствием стало отсутствие специальной законодательной нормы, которая бы определяла особый порядок проектирования и сооружения этого объекта.
Напомним, во время Революции Достоинства на Майдане в 2013-14 годах пострадали 2,5 тысячи человек.
За время протестов силовики убили 107 участников Майдана (большинство из них погибли с 18 по 20 февраля). Впоследствии погибших в те дни борцов за Украину назвали Небесной Сотней.
В конце ноября 2025 года правительство повысило доплаты семьям Героев Небесной Сотни.
