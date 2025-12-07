Первым в мире сбил истребитель Су-30: новые фото дрона Magura V7 с ракетами

В сети появились новые фото украинского морского безэкипажного катера Magura V7. Его особенность - возможность прямо с моря сбивать воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook фотокорреспондента AP Ефрема Лукацкого.

В частности, Лукацкий опубликовал фото и сопроводил их подписью "Морской дрон "Магура V7 "от ГУР МО Украины, оснащенный ракетами класса "земля-воздух", проплывает в неразглашенном месте".

Фото: Magura V7 с ракетами "земля-воздух" (Ефрем Лукацкий/AP)

Magura V7 - уникальные в своем роде морские дроны. В мае 2025 года стало известно об историческом моментом: впервые с таких дронов удалось сбить два многоцелевых истребителя Су-30. Успешная операция была проведена из акватории Черного моря против российских боевых самолетов.

Фото: Magura V7 с ракетами "земля-воздух" (Ефрем Лукацкий/AP)

Тогда же сообщалось, что Magura V7 вооружены ракетами AIM-9 класса "воздух-воздух", которые устанавливаются на истребители. Уникальность украинского случая именно в том, что они впервые начали применяться с морских платформ.

Таким образом, по сути, морские дроны получили функции средства противовоздушной обороны.

Фото: Magura V7 с ракетами "земля-воздух" (Ефрем Лукацкий/AP)

AIM-9 Sidewinder - американская ракета ближнего радиуса действия, на вооружении еще с середины 1950-х годов. Ракета до сих пор находится в серийном производстве и пережила несколько модернизаций. Большинство модификаций AIM-9 оснащены инфракрасной системой самонаведения.