Исторический момент. Буданов рассказал, как морские дроны сбили оба Су-30
Укрианские военные сбили два российских Су-30 в Черном море. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал детали, назвав происшедшее "историческим моментом".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.
Так, украинские разведчики сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.
Это первый случай, когда истребители были сбиты беспилотными катерами, и первое применение AIM-9 с беспилотного катера для уничтожения противника.
"Это исторический момент", - сказал журналистам глава ГУР Кирилл Буданов.
Подробности сбития самолетов Су-30
Инцидент произошел в Черном море в пятницу, 2 мая сообщил Буданов, который представил новые подробности произошедшего.
По его словам, ГУР использовало три беспилотных катера Magura V7 в атаке, два из которых стреляли по самолетам.
"Magura V7 - это вариант Magura V5 для ПВО", - пояснил Буданов, отказавшись вдаваться в подробности о разнице между ними.
Глава ГУР также сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб.
Что известно о ракетах AIM-9 Sidewinder
AIM-9 Sidewinder - американская ракета класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия, разработанная компанией Raytheon в середине 1950-х годов. После принятия AIM-9 на вооружение в 1956 году.
Ракета многократно совершенствовалась и до сих пор находится в серийном производстве. Большинство модификаций AIM-9 оснащены инфракрасной системой самонаведения.
С 1955 года выпущено более 200 тысяч ракет, что делает AIM-9 одной из самых массовых ракет класса "воздух - воздух" в истории. Кроме того, ими было сбито 270 самолетов - больше, чем любой другой ракетой "воздух - воздух".
AIM-9 была принята на вооружение в США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и в других странах мира. В разные годы ракету эксплуатировали военно-воздушные силы более 50 стран.
Сбитие российских самолетов Су-30 в Черном море
3 мая стало известно, что украинские разведчики с морского дрона Magura V5 уничтожили российский самолет Су-30 неподалеку Новороссийска днем ранее. Это случилось впервые в мире.
Вечером 3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные сегодня "блестяще" сбили российский военный самолет с морского дрона и уничтожили еще один ударами по оккупированному Крыму.
Отметим, что с 24 февраля 2022 года, учитывая эти два Су-30, украинские военные сбили 372 самолета.
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