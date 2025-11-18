ua en ru
Украина и Греция будут совместно производить морские дроны, - СМИ

Вторник 18 ноября 2025 14:13
Украина и Греция будут совместно производить морские дроны, - СМИ Фото: Украина и Греция будут совместно производить морские дроны (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина и Греция будут совместно производить беспилотные надводные корабли, которые впоследствии будут использоваться вооруженными силами двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

По данным издания, договоренность об изготовлении дронов является одним из важнейших результатов встречи премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и президента Украины Владимира Зеленского.

По данным источников, соглашение о совместном производстве морских дронов касается как украинских, так и греческих Вооруженных сил. Производственная линия будет открыта на греческих верфях. Часть дронов получат украинские Вооруженные силы, а другая часть пополнит греческий арсенал.

По данным издания, для Афин сотрудничество с Киевом имеет несколько. Так, это проверенная технология с доказанными результатами. Также производство дронов ускоряет использование греческих инновационных технологий в области, где уже существует огромная глобальная конкуренция.

Кроме того, таким образом Афины сокращают разрыв с Турцией, которая развернула свой первый беспилотный летательный аппарат еще в 2021 году и добавляет другие типы к своему флоту.

Что касается финансирования инициативы, то Афины и Киев попытаются включить этот конкретный план в кредиты, предусмотренные регламентом SAFE.

Морские дроны в Украине

Украина активно использует морские дроны для поражения российских целей в Черном море.

Так, в 2023-2024 годах украинские дроны-камикадзе нанесли существенный урон Черноморскому флоту РФ, повредив или уничтожив значительное количество вражеских кораблей.

В конце декабря украинские силы впервые в мире уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью ракет, выпущенных из ударного морского дрона Magura V5.

