Первые 10 из 30 проектов готовы: Федоров анонсировал реформу условий службы в Силах обороны

12:09 24.04.2026 Пт
2 мин
Также изменятся условия набора в армию
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство обороны готовит комплексную реформу условий набора и службы в Силах обороны Украины. Первые 10 из 30 проектов почти готовы к запуску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

Федоров рассказал о первых трех месяцах работы в должности министра обороны.

"Задача от президента - максимально быстро трансформировать систему, что ускорит остановку врага в небе и на земле и истощит его экономику", - отметил министр.

Одной из почти выполненных задач Федорова в должности является подготовка комплексной трансформации улучшения условий рекрутинга и службы в Силах обороны.

"Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали - позже", - рассказал глава Минобороны.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Верховной Раде готовят изменения в подходы к мобилизации.

По словам народного депутата Федора Вениславского, новые правила будут предусматривать более широкое привлечение военных на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур.

Ожидается, что их могут представить уже в ближайшие месяцы.

Оценивая текущую ситуацию, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что эффективность мобилизации можно оценить на уровне 6-7 баллов из 10.

Также командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди высказался за изменение подходов к мобилизации и отметил недопустимость силовых методов со стороны ТЦК.

Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
