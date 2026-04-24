Первые 10 из 30 проектов готовы: Федоров анонсировал реформу условий службы в Силах обороны

Министерство обороны готовит комплексную реформу условий набора и службы в Силах обороны Украины. Первые 10 из 30 проектов почти готовы к запуску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

Федоров рассказал о первых трех месяцах работы в должности министра обороны.

"Задача от президента - максимально быстро трансформировать систему, что ускорит остановку врага в небе и на земле и истощит его экономику", - отметил министр.

Одной из почти выполненных задач Федорова в должности является подготовка комплексной трансформации улучшения условий рекрутинга и службы в Силах обороны.

"Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали - позже", - рассказал глава Минобороны.