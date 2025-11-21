Перезагрузка в наблюдательных советах коснется только представителей государства, - Соболев

При изменении наблюдательных советов госкомпаний, в частности энергетических, где состав сформирован в полном объеме, пересмотру и переназначению будут подлежать только представители государства.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев во время общения с журналистами.
"Что касается "Энергоатома", то состав наблюдательного совета уволен полностью из-за того, что правительство дало оценку его работы. Каждый год акционер дает оценку работы наблюдательного совета. Правительство дало оценку в этом году и уволило наблюдательный", - сказал Соболев.
Таким образом, по его словам, никакой дополнительной компенсации бывшим членам наблюдательного совета "Энергоатома" выплачиваться не будет.
В то же время министр отметил, что перезагрузка в наблюдательных советах коснется только представителей государства.
Напомним, украинское правительство решило распустить наблюдательный совет "Энергоатома" после громкого коррупционного скандала.
Детективы НАБУ разоблачили преступную группировку, которая действовала внутри "Энергоатома" и получала откаты от контрагентов компании.
Согласно материалам следствия, у поставщиков требовали взятки для избежания блокировок платежей и сохранения статуса партнеров госпредприятия.
К коррупционной схеме могли быть причастны бизнесмен Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и уже бывший министр юстиции Герман Галущенко.
Кроме того, правоохранители установили, что отмывание денег осуществлялось через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего нардепа Андрея Деркача.
Ранее Тимофей Милованов заявил о сложении полномочий члена Наблюдательного совета "Энергоатома".
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новый наблюдательный совет должен перезапустить руководство "Энергоатома", а также провести аудит.
В то же время Украина призвала страны Евросоюза предложить кандидатов в наблюдательный совет "Энергоатома".