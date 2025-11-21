Перезагрузка в наблюдательных советах коснется только представителей государства, - Соболев

"Что касается "Энергоатома", то состав наблюдательного совета уволен полностью из-за того, что правительство дало оценку его работы. Каждый год акционер дает оценку работы наблюдательного совета. Правительство дало оценку в этом году и уволило наблюдательный", - сказал Соболев.

Таким образом, по его словам, никакой дополнительной компенсации бывшим членам наблюдательного совета "Энергоатома" выплачиваться не будет.

В то же время министр отметил, что перезагрузка в наблюдательных советах коснется только представителей государства.