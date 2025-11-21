Перезавантаження в наглядових радах торкнеться лише представників держави, - Соболев

"Що стосується "Енергоатому", то склад наглядової ради звільнено повністю через те, що уряд дав оцінку її роботи. Кожного року акціонер дає оцінку роботи наглядової ради. Уряд дав оцінку цього року і звільнив наглядову", - сказав Соболев.

Таким чином, за його словами, ніякої додаткової компенсації колишнім членам наглядової ради "Енергоатома" виплачуватися не буде.

Водночас міністр зазначив, що перезавантаження в наглядових радах торкнеться лише представників держави.