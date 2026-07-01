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МОН обновило правила поступления: 6 главных изменений, о которых должны знать абитуриенты-2026

12:13 01.07.2026 Ср
2 мин
Как много заявлений можно подать в этом году?
aimg Василина Копытко
МОН обновило правила поступления: 6 главных изменений, о которых должны знать абитуриенты-2026 1 июля началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов (фото: Freepik)
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Министерство образования и науки обновило правила поступления на бакалавриат в 2026-м, существенно оптимизировав процедуру подачи документов и расширив возможности для абитуриентов.

В блиц-интервью РБК-Украина замминистр образования и науки Украины Николай Трофименко рассказал о главных изменениях.

Главное:

  • Лимит заявлений: общее количество сокращено до 10, из них только 5 - на бюджет.
  • Мотивационные письма: отменены как обязательная составляющая вступительного заявления.
  • Творческие конкурсы: увеличен их вес, при этом влияние оценки математики уменьшено до 0,075.
  • Результаты тестов: можно использовать результаты НМТ за 2023-2026 годы (без комбинирования).
  • Украинцы за границей: разрешено использовать результаты национальных выпускных экзаменов стран Европы вместо НМТ.

Лимит на заявления

Общее количество заявлений на поступление сокращено до 10, из которых только 5 могут быть на бюджет.

"Такое решение приняли на основе статистики прошлых лет, когда была возможность подавать 15 заявлений: 86% поступающих зачислены по одному из трех первых приоритетов, а количество всех заявлений от 11-го до 15-го приоритета имели менее половины процента", - пояснил Трофименко.

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Отмена мотивационных писем

Этот инструмент больше не является обязательной составляющей вступительного заявления. По словам Трофименко, "это снимает излишнюю формальность, которая часто не оказывала реального влияния на качество отбора".

Творческие специальности

Вырос вес творческого конкурса в общем балле. Соответственно влияние оценки по математике уменьшено до 0,075 (менее 10%).

Введение-2026: 10 заявлений, отмена мотивационных писем и новые правила от МОН

Фото: главные даты вступительной кампании (инфографика РБК-Украина)

Результаты НМТ

Поступающие могут использовать результаты тестирования за 2023, 2024, 2025 или 2026 год. При этом комбинировать предметы с разных лет нельзя:

"Для расчета конкурсного балла берется полный комплект результатов одного года", - говорит Трофименко.

Украинцы за границей и жители ТОТ

Выпускники школ в странах Европы теперь могут использовать результаты национальных выпускных экзаменов вместо НМТ. Также расширен доступ к поступлению через образовательные центры для абитуриентов с территорий активных боевых действий и ВОТ.

Читайте также о том, что недавно союз ректоров заведений высшего образования Украины обратился к министру образования Оксену Лесному, чтобы снизить минимальный конкурсный балл для поступления на элитные специальности со 150 до 130 баллов.

В ответ на это Министерство образования и науки Украины заявило, что не будет пересматривать минимальный конкурсный балл для отдельных специальностей.

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