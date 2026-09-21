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Перевод часов 2026: точная дата, когда Украина перейдет на зимнее время

10:52 21.09.2026 Пн
3 мин
aimg Ирина Костенко
Перевод часов 2026: точная дата, когда Украина перейдет на зимнее время Переход на зимнее время в Украине происходит осенью (фото: freepik.com)
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Этой осенью Украина традиционно перейдет на зимнее время. Поэтому когда и куда именно нужно переводить стрелки, а также как избежать негативных последствий для организма - лучше разобраться уже сейчас.

Подробнее о правилах перевода часов в Украине, переходе на зимнее время в 2026 году и советах специалистов, которые помогут к этому подготовиться, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как определяется дата перевода часов

Порядок исчисления времени в Украине регулируется постановлением правительства №509 от 13 мая 1996 года.

Именно этот документ закрепил в нашем государстве киевское время (второй часовой пояс) и четкий график сезонного перевода стрелок (дважды в год):

  • в последнее воскресенье марта в 3:00 - стрелки переводят на 1 час вперед;
  • в последнее воскресенье октября в 4:00 - время "возвращают" на 1 час назад.

Постановление определяет также "стандарты" для транспортной сферы и связи: по киевскому времени курсируют все поезда, самолеты, суда и междугородные автобусы, а также работает междугородний телеграф и телефон.

В то же время для судов в открытом море исчисление времени ведется по международной системе часовых поясов.

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Когда Украина перейдет на зимнее время в этом году

Для того чтобы определить точную дату перевода часов на зимнее время в 2026 году, достаточно посмотреть на календарь.

Этой осенью последнее воскресенье октября приходится на 25 число.

Следовательно, переход на "другое" время для украинцев состоится, согласно действующим правилам, в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 октября.

Следует заметить, что все смартфоны и другие гаджеты (имеющие подключение к интернету) "переключаются" на новое время, как правило, автоматически.

Между тем механические приборы нужно будет переводить вручную - на 1 час назад.

Как подготовиться к переводу часов осенью

Психиатр-нарколог Евгений Скрипник в комментарии РБК-Украина ранее рассказал, что перевод часов может влиять на людей по-разному.

У некоторых могут возникать перепады давления, головная боль, сонливость или бессонница.

Не исключаются даже обострения хронических заболеваний и тревожных расстройств.

Психолог Роман Зиненко посоветовал украинцам "просто принять тот факт, что часы будут переведены".

То есть относиться к этому как к неизбежному изменению, которое необходимо пережить с минимальным дискомфортом.

При этом следует:

  • уменьшить употребление кофеина;
  • избегать перед сном тяжелой пищи и алкоголя (что может ухудшить качество отдыха).
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Скрипник напомнил, что до начала полномасштабной войны специалисты советовали готовиться к переводу часов заранее (постепенно меняя режим сна).

Но сейчас для многих украинцев этот подход неактуален, ведь график зависит от ситуации с безопасностью, обстрелов и ночных тревог.

Поэтому нужно не только пытаться соблюдать стабильный режим сна, но и:

  • больше двигаться на свежем воздухе (оптимально - проходить ежедневно 10 тысяч шагов, находиться на улице не менее 30 минут);
  • меньше пользоваться гаджетами перед сном (особенно читать новости).

"При возвращении к стандартному времени избегайте синего света (экраны телефонов, планшетов) за 1 час до сна. Яркий свет вечером задерживает начало выработки мелатонина, усложняя засыпание", - посоветовала кардиолог, кандидат медицинских наук и доцент Киевского медицинского университета Елена Соломко.

В комментарии РБК-Украина она отметила, что "возвращение к стандартному времени - "стрелки назад" на час - как правило считается биологически более легким для организма, чем весенний переход на летнее время".

Сомнолог София Устянецкая добавила, что адаптировать организм к новому режиму следует заранее и напомнила, что оптимальная продолжительность сна для здоровья - 7-9 часов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы относятся к переводу часов.

Кроме того, мы объясняли, правда ли, что перевод часов позволяет экономить электроэнергию.

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