Дроны летели с восьми направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночную атаку РФ
Россия в очередной раз ударила по Украине сразу из восьми направлений - ударные дроны летели всю ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Сколько дронов выпустила Россия
В ночь на 21 сентября, с 18:00 20 сентября, враг атаковал Украину 172 ударными беспилотниками типа Shahed и Гербера. Из них 64 дрона были реактивными.
Кроме того, россияне применили дроны-имитаторы "Пародия", а также ракеты "Бандероль" и "Дань-Т".
Цели летели сразу по нескольким направлениям:
- Белгород;
- Шаталово;
- Орел;
- Курск;
- Приморско-Ахтарск;
- Миллерово (Россия);
- временно оккупированный Донецк;
- Гвардейское на временно оккупированном полуострове Крым.
Что сбили и где попадание
По состоянию на 08:00 21 сентября противовоздушная оборона сбила или подавила 147 вражеских беспилотников - "Shahed", "Гербера" и дронов других типов. Еще одну ракету "Бандероль"/"Дань-Т" также обезвредили.
Впрочем, без последствий не обошлось. Украинские военные зафиксировали попадание вражеских средств воздушного нападения на 14 локациях. Еще на 4 локациях рухнули обломки сбитых целей.
На утро 21 сентября в воздушном пространстве Украины все еще находились вражеские беспилотники. .
Этой же ночью россияне нанесли удар и по Запорожью. Там повреждены две многоэтажки, торговый центр, образовательное учреждение и корпус вуза, пострадали пять человек.
Напомним, вечером 20 сентября российские дроны также атаковали жилой дом в Сумах. В результате удара погибла женщина, а ее 41-летний мужчина получил ранение