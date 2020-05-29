ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція затримала 28 учасників перестрілки у Броварах

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 21:50
Поліція затримала 28 учасників перестрілки у Броварах
Фото: затримання причетних до перестрілки (facebook.com/UA.National.Police)

У затриманих вилучили 16 одиниць зброї

Станом на вечір 29 травня правоохоронцям вдалося розшукати та затримати майже 30 учасників сьогоднішньої перестрілки у Броварах. Завтра всім затриманим вручать підозри.

Про це заявив начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Як розповів Нєбитов, перші 11 затриманих прибули в Бровари з Вінницької області. Зараз всі затримані перебувають в ізоляторах тимчасового тримання, вже завтра вони отримають підозри. Встановлено особи вже 39 учасників перестрілки.

"Для затримання інших учасників ми ввели спеціальну поліцейську операцію. Результатом стало на даний час вже 28 затриманих, 6 одиниць транспорту, вилучено 16 одиниць вогнепальної зброї. Слідчий звернеться до суду з клопотанням про тримання під вартою", - розповів він.

Крім того, Зазначимо, вранці 29 травня у Броварах сотня озброєних людей влаштувала перестрілку. В результаті стрілянини поранення отримали щонайменше троє. З місця події учасники втекли на автомобілях.

Поліція вважає, що причиною масової перестрілки у Броварах став конфлікт двох компаній-перевізників через розподіл пасажиропотоку.

Крім того, перестрілка у Броварах була кваліфікована поліцією як замах на масове вбивство.

Додамо, учасників перестрілки у Броварах правоохоронці затримували у декількох областях.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України полицияБроварыперестрілкаЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся