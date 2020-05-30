Протести в США: Білий дім заблокували, поліцію закидали камінням

Фото: протести в США (twitter.com/rights_natural)

Також протестувальники перекривають рух і розбивають автомобілі

У п'ятницю в декількох містах США люди знову вийшли на акції протестів. Масові акції почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, заарештованого в Міннеаполісі.

Про це пише "Голос Америки".

Так, акції переросли у заворушення. Зокрема, в Атланті, штат Джорджія, перед будівлею телекомпанії CNN протестувальники спалили прапор США, підпалили автомобіль і розбили кілька вікон. Один поліцейський отримав травму.

Чоловік з прапором руху "Життя чорних має значення" забрався на три величезні літери CNN, що стоять перед входом, інші залишили на буквах різні написи. Влада Атланти називає протести "хаосом" і закликаює людей розійтись по домівках.

it's not just Minneapolis, we are now seeing protests in cities across the country over the death of George Floyd. This is in Atlanta as some smash the glass at our downtown CNN headquarters. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/iwJxFaUfxW — Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 30, 2020

В каліфорнійському місті Сан-Хосе протестувальники перекрили частину шосе, знищили кілька автомобілів і закидали поліцейських пляшками і камінням.

У центрі Х'юстона, штат Техас, пройшла демонстрація під гаслами "Припинити жорстокість поліції" і "Життя чорних має значення". Поліція заарештувала жінку, яка, за непідтвердженими даними, дістала вогнепальну зброю.

У Вашингтоні протестувальники підійшли до Білого дому, який на деякий час був переведений в режим локдауна, а потім рушили до Капітолія.

CNN пише, що кілька людей були арештовані після того, як протестуючі кинули каміння в поліцейську ділянку Шарлотт-Мекленбург і його співробітників.

An update on the scene at the Barclays Center tonight as protests continue following the killing of #GeorgeFloyd



pic.twitter.com/ZBZuG2AgHh — HOT 97 (@HOT97) May 30, 2020

Police now have riot shields, something like milk splashed on police pic.twitter.com/GG94kbsT2e — Gwynne Hogan (@GwynneFitz) May 30, 2020

Нагадаємо, 25 травня у місті Міннеаполіс, штат Міннесота поліцейські затримали 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, один з офіцерів застосував задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

РБК-Україна писало, що офіцера поліції, який брав участь у затриманні Джорджа Флойда, заарештували.

Після вбивства афроамериканця Джоржда Флойда в США почалися масові протести.

Протестувальники громили машини і били скло магазинів, місто охопили масові заворушення, на вулиці вийшла поліція, поранення отримали близько 10 чоловік.

Пізніше в Міннеаполісі ввели надзвичайну ситуацію, в місто увійшла Нацгвардія, мінімум 70 осіб затримали.

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Автор: Инна Собора