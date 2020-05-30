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Протести в США: Білий дім заблокували, поліцію закидали камінням

Новини » Політика     30.05.2020 - 05:41
Протести в США: Білий дім заблокували, поліцію закидали камінням
Фото: протести в США (twitter.com/rights_natural)

Також протестувальники перекривають рух і розбивають автомобілі

У п'ятницю в декількох містах США люди знову вийшли на акції протестів. Масові акції почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, заарештованого в Міннеаполісі.

Про це пише "Голос Америки".

Так, акції переросли у заворушення. Зокрема, в Атланті, штат Джорджія, перед будівлею телекомпанії CNN протестувальники спалили прапор США, підпалили автомобіль і розбили кілька вікон. Один поліцейський отримав травму.

Чоловік з прапором руху "Життя чорних має значення" забрався на три величезні літери CNN, що стоять перед входом, інші залишили на буквах різні написи. Влада Атланти називає протести "хаосом" і закликаює людей розійтись по домівках.

В каліфорнійському місті Сан-Хосе протестувальники перекрили частину шосе, знищили кілька автомобілів і закидали поліцейських пляшками і камінням.

У центрі Х'юстона, штат Техас, пройшла демонстрація під гаслами "Припинити жорстокість поліції" і "Життя чорних має значення". Поліція заарештувала жінку, яка, за непідтвердженими даними, дістала вогнепальну зброю.

У Вашингтоні протестувальники підійшли до Білого дому, який на деякий час був переведений в режим локдауна, а потім рушили до Капітолія.

CNN пише, що кілька людей були арештовані після того, як протестуючі кинули каміння в поліцейську ділянку Шарлотт-Мекленбург і його співробітників.

Нагадаємо, 25 травня у місті Міннеаполіс, штат Міннесота поліцейські затримали 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, один з офіцерів застосував задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

РБК-Україна писало, що офіцера поліції, який брав участь у затриманні Джорджа Флойда, заарештували.

Після вбивства афроамериканця Джоржда Флойда в США почалися масові протести.

Протестувальники громили машини і били скло магазинів, місто охопили масові заворушення, на вулиці вийшла поліція, поранення отримали близько 10 чоловік.

Пізніше в Міннеаполісі ввели надзвичайну ситуацію, в місто увійшла Нацгвардія, мінімум 70 осіб затримали.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України протестСполучені Штати Америки
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