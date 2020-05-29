Поліція назвала причину перестрілки в Броварах

Фото: затримання учасника перестрілки (facebook com UA National Police)

Перестрілка сталася через розподіл пасажиропотоку

Сьогоднішня масова перестрілка у Броварах сталася через розподіл пасажиропотоку між місцевими компаніями. Пошуки та затримання всіх учасників перестрілки продовжуються.

Про це заявили у Національній поліції України.

Правоохоронці встановили, що конфлікт виник між компаніями "Союзавто" та "Євроавтоальянс", які не змогли поділити пасажиропотік. Обома компаніями володіють підприємці з Києва.

Зараз пошуки причетних до перестрілки продовжуються, частину з них затримали на території Вінницької та Житомирської областей.

Нагадаємо, вранці 29 травня у Броварах сталася масова перестрілка за участі сотні осіб, які були озброєні рушницями та пістолетами. Попередньо, в результаті перестрілки поранення отримали 3 людини.

Як писало РБК-Україна, поліція затримала щонайменше 20 причетних до перестрілки у Броварах.

Крім того, глава МВС Арсен Аваков заявив про можливі зв'язки поліції Вінницької області з перестрілкою у Броварах.

Додамо, перестрілку у Броварах було кваліфіковано як замах на масове вбивство.

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Автор: Дмитро Левицький