Ще в трьох областях дозволили пом'якшити карантин

Пом'якшити карантин дозволили в Луганській, Волинській та Закарпатській областях
За даними Міністерства охорони здоров'я, пом'якшити карантин готові 20 областей. Однак, послаблювати обмеження поки не будуть чотири регіони.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За останніми даними, пом'якшити карантин дозволили в Луганській, Волинській та Закарпатській областях. А Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області залишаються з обмеженнями.
Зокрема, голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш заявив, що його область готова до виходу з карантину. Він додав, що залишаються два райони - Шумський і Кременецький - де не послаблюються карантинні обмеження через ситуацію з захворюваностю коронавірусом.
Нагадаємо, в Україні діє адаптивний карантин до 22 червня. Однак, країна поступово виходить з карантинних обмежень. Зокрема, було підготовлено 5 етапів, зараз українці готуються до другого.
Додамо, що вже відкрили метро, запустили громадський транспорт, а з 1 червня відновиться залізничне сполучення.
РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на майже 30 поїздів.
Зазначимо, українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з коронавірусом під час другої хвилі.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Анастасия Рокитна