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Ще в трьох областях дозволили пом'якшити карантин

Новини » Суспільство     29.05.2020 - 12:08
Ще в трьох областях дозволили пом'якшити карантин
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Пом'якшити карантин дозволили в Луганській, Волинській та Закарпатській областях

За даними Міністерства охорони здоров'я, пом'якшити карантин готові 20 областей. Однак, послаблювати обмеження поки не будуть чотири регіони.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За останніми даними, пом'якшити карантин дозволили в Луганській, Волинській та Закарпатській областях. А Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області залишаються з обмеженнями.

Ще в трьох областях дозволили пом'якшити карантин

Зокрема, голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш заявив, що його область готова до виходу з карантину. Він додав, що залишаються два райони - Шумський і Кременецький - де не послаблюються карантинні обмеження через ситуацію з захворюваностю коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні діє адаптивний карантин до 22 червня. Однак, країна поступово виходить з карантинних обмежень. Зокрема, було підготовлено 5 етапів, зараз українці готуються до другого.

Додамо, що вже відкрили метро, запустили громадський транспорт, а з 1 червня відновиться залізничне сполучення.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на майже 30 поїздів.

Зазначимо, українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з коронавірусом під час другої хвилі.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України карантин
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