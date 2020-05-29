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Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ

Новини » Політика     29.05.2020 - 22:04
Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)

Кошти перенаправлять іншим організаціям

Сполучені Штати Америки розривають відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Кошти, які Вашингтон виділяв на діяльність ВООЗ, перенаправлять іншим міжнародним організаціям.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі.

Своє рішення американський лідер пояснив тим, що організація відмовилася проводити реформи, які пропонував Вашингтон.

Зазначимо, конфлікт між Трампом та ВООЗ виник через реагування організації на пандемію коронавірусу, яке президент США вважає повільним. Трамп також звинувачував ВООЗ у підігруванні Китаю та допомозі в приховуванні спалаху коронавірусу в Ухані.

Нагадаємо, нещодавно Трамп погрожував назавжди припинити фінансування ВООЗ, якщо організація за 30 днів не вирішить внутрішні проблеми.

Також американський президент закликав ВООЗ покращити своє ставлення до США та бути справедливою до всіх країн.

Крім того, в Держдепі США планують створити аналог ВООЗ для для боротьби з майбутніми спалахами різних захворювань.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ВООЗДональд Трамп
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