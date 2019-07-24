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Вибори в Раду: на окрузі брата Медведчука перераховують голоси

Новини » Вибори 2019    24.07.2019 - 10:39
Вибори в Раду: на окрузі брата Медведчука перераховують голоси
Фото: окружна виборча комісія (lg.npu.gov.ua)

Поліція посилила заходи безпеки біля даної окружної виборчої комісії

Окружна виборча комісія №105 у Луганській області, де на позачергових виборах до парламенту балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Сергій, проводить перерахунок голосів. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Зокрема, до Новоайдарського відділу поліції звернувся член окружної виборчої комісії №105 (м. Щастя), який повідомив про можливе порушення виборчого законодавства головою ОВК.

"У повідомленні заявник зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку ста відсотків голосів на всіх 6-ти виборчих дільницях, розташованих на виборчому окрузі №105 та встановлено результати виборів, але, зі слів заявника, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилось. Даний факт зареєстровано. Натепер комісією проводиться перерахунок голосів", - вказано у повідомленні поліції.

Правоохоронці вирішили посилити заходи публічної безпеки поблизу окружної виборчої комісії. До охорони громадського порядку та безпеки задіяно 45 поліцейських.

Вибори в Раду: на окрузі брата Медведчука перераховують голоси

Підкреслимо, 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на 105 виборчому окрузі. Згідно з результатом виборів, брат Медведчука програв представниці "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб.

Нагадаємо, за інформацією ЦВК, після підрахунку 100% голосів Медведчук, який балотувався від партії "Опозиційна платформа - За життя", отримав 31,70% голосів, а Гриб перемогла з результатом у 39,58%.

Додамо, Віктор Медведчук проходить до Верховної ради за списком партії "Опозиційна платформа - За життя". Він знаходиться у списку під третім номером. Усього від партії у Раді буде 38 народних депутатів.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, визначені переможці вже в 83 мажоритарних округах. Переважна більшість майбутніх нардепів - представники партії "Слуга народу".

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