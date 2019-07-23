ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Результати виборів в Раду: хто проходить за списками

Новини » Вибори 2019    23.07.2019 - 12:34
Результати виборів в Раду: хто проходить за списками
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія Тимошенко обходить партію Порошенка, але обидві отримають по 23 місця

Результати позачергових парламентських виборів говорять про те, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил. Про це свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії.

Згідно з даними обробки 94,20% протоколів, за партійними списками до парламенту проходять:

  1. "Слуга народу" (43,14%) - 124 місця.
  2. "Опозиційна платформа - За життя" (13,06%) - 38 місць.
  3. "Батьківщина" (8,18%) - 23 місця.
  4. "Європейська солідарність" (8,12%) - 23 місця.
  5. "Голос" (5,84%) - 17 місць.

Списки прохідних кандидатів в депутати:

Як повідомляло РБК-Україна, що вже визначені переможці вже в 83 мажоритарних округах. Переважна більшість майбутніх нардепів - представники партії "Слуга народу". Так, з 83 визначених переможців 22 кандидати - самовисуванці, 4 представники "Опозиційного блоку" і по одному кандидату від "Голосу", "Опозиційного платформи - За життя", "Свободи" і партії "Єдиний Центр", інші кандидати - від "Слуги народу".

Нагадаємо, що за чинним законом, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати мажоритарних округах. Така кількість обумовлена тим, вибори в 26 округах, які розташовані на окупованих Росією територіях, зараз неможливі.

Результати виборів: відомо імена понад 80 нардепів-мажоритарників Віце-прем'єр Кістіон і два міністра програють на виборах в Раду
Новини України Порошенко Зеленський выборырезультатыВерховна Рада
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся