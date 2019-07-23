Результати виборів в Раду: хто проходить за списками

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія Тимошенко обходить партію Порошенка, але обидві отримають по 23 місця

Результати позачергових парламентських виборів говорять про те, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил. Про це свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії.

Згідно з даними обробки 94,20% протоколів, за партійними списками до парламенту проходять:

"Слуга народу" (43,14%) - 124 місця. "Опозиційна платформа - За життя" (13,06%) - 38 місць. "Батьківщина" (8,18%) - 23 місця. "Європейська солідарність" (8,12%) - 23 місця. "Голос" (5,84%) - 17 місць.

Списки прохідних кандидатів в депутати:

Як повідомляло РБК-Україна, що вже визначені переможці вже в 83 мажоритарних округах. Переважна більшість майбутніх нардепів - представники партії "Слуга народу". Так, з 83 визначених переможців 22 кандидати - самовисуванці, 4 представники "Опозиційного блоку" і по одному кандидату від "Голосу", "Опозиційного платформи - За життя", "Свободи" і партії "Єдиний Центр", інші кандидати - від "Слуги народу".

Нагадаємо, що за чинним законом, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати мажоритарних округах. Така кількість обумовлена тим, вибори в 26 округах, які розташовані на окупованих Росією територіях, зараз неможливі.