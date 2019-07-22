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Результати виборів в Раду: хто пройшов по мажоритарці

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 07:49
Результати виборів в Раду: хто пройшов по мажоритарці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості мажоритарних округів перемогли кандидати від "Слуги народу"

Результати виборів в Раду, які відбулися в Україні вчора, 21 липня, будуть відомі після того, як ЦВК обробить 100% протоколів з виборчих дільниць. За ніч було оброблено вже більше 30%.

За законом Центральна виборча комісія повинна встановити результати виборів не пізніше 5 серпня.

Повний список депутатів-мажоритарників по всіх 199 одномандатних округах, які проходять у Раду, можна подивитися на сайті ЦВК.

Згідно з результатами, більшість місць у новому парламенті отримає партія "Слуга народу". За результатами обробки 30% протоколів, політсила набирає 42,12% голосів.

Крім того, кандидати від "Слуги народу" здобули перемогу у більшості мажоритарних округів. Зокрема – у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської, а також в місті Київ. Виняток – Львівська область, в якій у шести одномандатних округах переміг кандидат від "Слуга народу", а в шести – кандидат від "Голосу".

Другий найбільшою фракцією в Раді буде "Опозиційна платформа – За життя". Їх результат на виборах (з обробки 30% протоколів) – 12,69%. В одномандатних округах політсилу підтримали в Донецькій, Луганській і один округ в Одеській областях.

Також в Раду зможуть пройти "Європейська солідарність" Петра Порошенка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко і "Голос" Святослава Вакарчука. З п'ятірки партій, яка сформує склад нового парламенту, мажоритарників немає у "ЄС" і "Батьківщини".

Нагадаємо, що результати анексії Росією Криму, а також переходу частини Донецької та Луганської областей під контроль проросійських бойовиків, кількість одномандатних округів в Україні скоротилася. Тепер їх не 225, а 199. Відповідно, народних депутатів у Верховній Раді IX скликання теж буде менше – не 450, а 424.

Раніше РБК-Україна повідомило, що за результатами національного екзит-полу, в Раду нового скликання проходять 5 політичних партій.

Крім того, у ЦВК розповіли про те, які повідомлення про порушення вони отримали в ході виборів 21 липня.

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