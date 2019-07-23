Брат Медведчука програв округ у Луганській області

Фото: Сергій Медведчук (скріншот відео)

Кандидат від Опозиційної платформи програв кандидату від Опозиційного блоку

Брат Віктора Медведчука Сергій на парламентських виборах програв на окрузі №105 в Луганській області. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

За інформацією ЦВК, після підрахунку 100% голосів Медведчук, який балотувався від партії "Опозиційна платформа - За життя", отримав 31,70% голосів, а перемогла кандидат від партії "Опозиційний блок" Вікторія Гриб - 39,58%.

Сергій Медведчук народився 25 березня 1959 року в селищі Абан Абанского району Красноярського краю. Є громадянином України. Займає посаду президента ТОВ "Керамбуд", є членом політичної партії "Опозиційна платформа - За житття". На даний момент проживає в Києві.

Зазначимо, що Віктор Медведчук проходить у Верховну раду за списком партії "Опозиційна платформа - За життя". Він знаходиться в списку під третім номером. Всього від партії в Раді буде 38 народних депутатів.

Як повідомляло РБК-Україна, вже визначені переможці вже в 83 мажоритарних округах. Переважна більшість майбутніх нардепів - представники партії "Слуга народу".