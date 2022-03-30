Переговори України та Росії та обстріл ОДА у Миколаєві: новини за 29 березня

В Стамбулі пройшли переговори України та Росії, російські окупанти обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві, названо втрати російської сторони у війні проти України. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 29 березня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупаційні війська у вівторок, 29 березня, завдали ракетного удару по об'єкту поблизу міста Нікополь Дніпропетровської області. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

У Київській області російські окупанти обстріляли один зі складів. Внаслідок влучання ворожого снаряду виникла пожежа.

Російські окупаційні війська у вівторок, 29 березня, завдали удару по Хмельницькій області. Під обстріл потрапив аеродром в місті Старокостянтинів.

Станом на 29 березня російська сторона в війні проти України втратила близько 17 200 військових. Також українська армія знищила майже 600 танків і 127 літаків.

Переговори України та Росії завершилися. Перші підсумки зустрічі у Стамбулі

У турецькому Стамбулі пройшли переговори України та Россії. Зустріч розпочалася з переговорів тет-а-тет лідерів делегацій, а потім продовжилася вже у розширеному форматі. З’явилися перші подробиці.

Голова переговорної групи, нардеп Давид Арахамія озвучав умови України щодо гарантій безпеки. Також він назвав країни, які можуть виступити гарантами безпеки.

Член української делегації Олександр Чалий назвав умову для нейтралітету України. Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

Російські окупанти обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві: є загиблі

Російські війська сьогодні вранці обстріляли будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. В результаті з-під завалів дістали вже 12 загиблих.

Рятувальники цілий день розбирали завали поблизу будівлі. За останніми даними, загинуло вже 12 людей - їхні тіла дістали з-під зруйнованої будівлі. Також 33 особи отримали поранення. 18 осіб дістали з-під завалів.

Автор крилатої фрази про російський військовий корабель повернувся додому: що відомо про Героя України

У перший день війни Росії проти України прикордонники з острова Зміїний відправив російський військовий корабель по відомому напрямку. Український прикордонник виголосив цю фразу у відповідь на вимогу російського ВМФ здатися.

Що відомо про цього героя України, як його звуть та інші цікаві подробиці – читайте в матеріалі Styler.

ЗСУ звільнили Ірпінь від окупантів: як зараз виглядає місто (відео)

Українські захисники 28 березня звільнили Ірпінь від російських загарбників.

У мережі почали з'являтися відео, як виглядає багатостраждальне місто після того, як там побували військові РФ. На відео можна спостерігати, який хаос панує на вулицях, багато будинків не вціліли, лише деякі стоять неушкодженими.