ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Переговори України та Росії та обстріл ОДА у Миколаєві: новини за 29 березня

Новость на русском →
Середа 30 березня 2022 08:30
Переговори України та Росії та обстріл ОДА у Миколаєві: новини за 29 березня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

В Стамбулі пройшли переговори України та Росії, російські окупанти обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві, названо втрати російської сторони у війні проти України. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 29 березня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Переговори України та Росії завершилися. Перші підсумки зустрічі у Стамбулі

У турецькому Стамбулі пройшли переговори України та Россії. Зустріч розпочалася з переговорів тет-а-тет лідерів делегацій, а потім продовжилася вже у розширеному форматі. З’явилися перші подробиці.

Голова переговорної групи, нардеп Давид Арахамія озвучав умови України щодо гарантій безпеки. Також він назвав країни, які можуть виступити гарантами безпеки.

Член української делегації Олександр Чалий назвав умову для нейтралітету України. Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

Російські окупанти обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві: є загиблі

Російські війська сьогодні вранці обстріляли будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. В результаті з-під завалів дістали вже 12 загиблих.

Рятувальники цілий день розбирали завали поблизу будівлі. За останніми даними, загинуло вже 12 людей - їхні тіла дістали з-під зруйнованої будівлі. Також 33 особи отримали поранення. 18 осіб дістали з-під завалів.

Автор крилатої фрази про російський військовий корабель повернувся додому: що відомо про Героя України

У перший день війни Росії проти України прикордонники з острова Зміїний відправив російський військовий корабель по відомому напрямку. Український прикордонник виголосив цю фразу у відповідь на вимогу російського ВМФ здатися.

Що відомо про цього героя України, як його звуть та інші цікаві подробиці – читайте в матеріалі Styler.

ЗСУ звільнили Ірпінь від окупантів: як зараз виглядає місто (відео)

Українські захисники 28 березня звільнили Ірпінь від російських загарбників.

У мережі почали з'являтися відео, як виглядає багатостраждальне місто після того, як там побували військові РФ. На відео можна спостерігати, який хаос панує на вулицях, багато будинків не вціліли, лише деякі стоять неушкодженими.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі