У Київській області окупанти обстріляли склад: виникла масштабна пожежа
У Київській області російські окупанти обстріляли один зі складів. Внаслідок влучання ворожого снаряду виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За інформацією ДСНС, у Броварському районі Київської області виникла пожежа через обстріл одного з місцевих складів.
Рятувальники повідомляють, що пожежу локалізували приблизно о 18:00. Горить приблизно 20 тисяч квадратних метрів складу.
Також до боротьби з пожежею залучили 25 осіб та 7 пожежних машин.
У Київській області окупанти обстріляли склад (t.me/dsns)
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