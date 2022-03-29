ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Київській області окупанти обстріляли склад: виникла масштабна пожежа

Новость на русском →
Київська область, Вівторок 29 березня 2022 19:56
У Київській області окупанти обстріляли склад: виникла масштабна пожежа Через ворожий снаряд виникла пожежа у Київській області (t.me/dsns)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області російські окупанти обстріляли один зі складів. Внаслідок влучання ворожого снаряду виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За інформацією ДСНС, у Броварському районі Київської області виникла пожежа через обстріл одного з місцевих складів.

Рятувальники повідомляють, що пожежу локалізували приблизно о 18:00. Горить приблизно 20 тисяч квадратних метрів складу.

Також до боротьби з пожежею залучили 25 осіб та 7 пожежних машин.

У Київській області окупанти обстріляли склад: виникла масштабна пожежаУ Київській області окупанти обстріляли склад: виникла масштабна пожежаУ Київській області окупанти обстріляли склад (t.me/dsns)

Раніше ми повідомляли, що у Києві уламки збитої ракети потрапили у приватний будинок.

Також ми писали, що ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубно.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область ДСНС Вторгнення Росії до України
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі