ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна назвала умову для нейтралітету

Новость на русском →
Стамбул, Вівторок 29 березня 2022 14:36
Україна назвала умову для нейтралітету Фото: Олександр Чалий (twitter.com/RadioVesti)
Автор: Валерія Поліщук

Член української делегації Олександр Чалий назвав умову для нейтралітету України. Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Якщо нам вдасться закріпити ключові положення, то Україна буде в позиції фактично зафіксувати свій сьогоднішній статус позаблокової і без ядерної держави у формі постійного нейтралітету, що історично ще зафіксовані наші декларації по суверенітет, яка була прийнята 16 липня 1990 року", - заявив він

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія назвав умови України щодо гарантій безпеки.

Відзначимо, що сьогодні в Стамбулі завершилися переговори між Україною і Росією.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі