ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Переговори України та Росії завершилися. Перші підсумки зустрічі у Стамбулі

Новость на русском →
Стамбул, Вівторок 29 березня 2022 14:27
Переговори України та Росії завершилися. Перші підсумки зустрічі у Стамбулі Фото: делегації України та РФ у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Переговори України та Росії у турецькому Стамбулі завершилися. Зустріч розпочалася з переговорів тет-а-тет лідерів делегацій, а потім продовжилася вже у розширеному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Перші подробиці

Турецькі ЗМІ повідомляють, що переговори у Стамбулі завершилися, вони тривали близько 3 годин.

Головні заяви української делегації:

  • перша перемога України - переміщення перемовин із Білорусі до Туреччини;

  • Ми знаємо, що система безпеки світу дала тріщину. Наша пропозиція, ми працювали над форматом, але ми нічого не підписуємо, про нову систему гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який ратифікують. Ми навчені Будапештським меморандумом.

  • Країни гаранти за аналогом 5 статі НАТО, протягом 3 днів будуть проводити консультації. Країни гаранти будуть зобов'язані надати допомогу. Серед гарантів бачимо - країни радбезу ООН, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.

  • Питання із ОРДЛО і Кримом не врегульовані. Тому поки гаранти не будуть працювати на ці території. Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати в ЄС

Новина доповнюється...

Теми переговорів

На проміжному брифінгу учасник української делегації радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

"Тільки із цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.

Також на переговорах обговорювалося питання припинення вогню та порушення Женевської конвенції стосовно військовополонених з обох сторін.

Переговори України та РФ відбулися сьогодні у Стамбулі після серії зустрічей делегацій в онлайн форматі. До цього дві делегації також зустрічалися на території Білорусі. Перед початком сьогоднішнього саміту з делегаціями зустрівся президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. У своєму зверненні до представників РФ та України турецький лідер висловив надію на добрі новини за підсумками засідання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі