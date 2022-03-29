Переговори України та Росії завершилися. Перші підсумки зустрічі у Стамбулі

Переговори України та Росії у турецькому Стамбулі завершилися. Зустріч розпочалася з переговорів тет-а-тет лідерів делегацій, а потім продовжилася вже у розширеному форматі.

Перші подробиці

Турецькі ЗМІ повідомляють, що переговори у Стамбулі завершилися, вони тривали близько 3 годин.

Головні заяви української делегації:

перша перемога України - переміщення перемовин із Білорусі до Туреччини;

Ми знаємо, що система безпеки світу дала тріщину. Наша пропозиція, ми працювали над форматом, але ми нічого не підписуємо, про нову систему гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який ратифікують. Ми навчені Будапештським меморандумом.

Країни гаранти за аналогом 5 статі НАТО, протягом 3 днів будуть проводити консультації. Країни гаранти будуть зобов'язані надати допомогу. Серед гарантів бачимо - країни радбезу ООН, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.

Питання із ОРДЛО і Кримом не врегульовані. Тому поки гаранти не будуть працювати на ці території. Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати в ЄС

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Теми переговорів

На проміжному брифінгу учасник української делегації радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

"Тільки із цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.

Також на переговорах обговорювалося питання припинення вогню та порушення Женевської конвенції стосовно військовополонених з обох сторін.