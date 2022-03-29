ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близько 17 200 осіб і майже 600 танків: Генштаб назвав втрати Росії

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 березня 2022 09:14
Близько 17 200 осіб і майже 600 танків: Генштаб назвав втрати Росії Фото: Росія несе значні втрати у війні проти України (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Станом на 29 березня російська сторона в війні проти України втратила близько 17 200 військових. Також українська армія знищила майже 600 танків і 127 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 17 200 осіб
  • танки - 597 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1710 одиниць
  • артилерійські системи - 303 одиниці
  • РСЗВ - 96 одиниць
  • засоби ППО - 54 одиниць
  • літаки - 127 одиниць
  • вертольоти - 129 одиниць
  • автомобільна техніка - 1178 одиниць
  • кораблі/катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 73 одиниці
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71 одиниця
  • спеціальна техніка - 21 одиниця
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у президента України Володимира Зеленського закликали Захід збільшити поставки снарядів для важкої і далекобійної артилерії, щоб потроїти втрати російських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі