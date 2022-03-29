Близько 17 200 осіб і майже 600 танків: Генштаб назвав втрати Росії
Фото: Росія несе значні втрати у війні проти України (GettyImages)
Станом на 29 березня російська сторона в війні проти України втратила близько 17 200 військових. Також українська армія знищила майже 600 танків і 127 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 17 200 осіб
- танки - 597 одиниць
- бойові броньовані машини - 1710 одиниць
- артилерійські системи - 303 одиниці
- РСЗВ - 96 одиниць
- засоби ППО - 54 одиниць
- літаки - 127 одиниць
- вертольоти - 129 одиниць
- автомобільна техніка - 1178 одиниць
- кораблі/катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 73 одиниці
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71 одиниця
- спеціальна техніка - 21 одиниця
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4 одиниці
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у президента України Володимира Зеленського закликали Захід збільшити поставки снарядів для важкої і далекобійної артилерії, щоб потроїти втрати російських військ.
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