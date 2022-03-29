Під уламками зруйнованої будівлі Миколаївської ОДА знайшли вже 12 загиблих

Російські війська сьогодні вранці обстріляли будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. В результаті з-під завалів дістали вже 12 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Також 33 особи отримали поранення. 18 осіб дістали з-під завалів - вони вже отримують необхідну медичну допомогу.

Рятувальники цілий день розбирали завали поблизу будівлі. За останніми даними, загинуло вже 12 людей - їхні тіла дістали з-під зруйнованої будівлі.

Раніше ми повідомляли, що з-під завалів вдалося дістати дев'ятьох постраждалих, їх передали медикам.

Також ми публікували фото зруйнованої Миколаївської ОДА.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!