ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під уламками зруйнованої будівлі Миколаївської ОДА знайшли вже 12 загиблих

Новость на русском →
Миколаїв, Вівторок 29 березня 2022 21:15
Під уламками зруйнованої будівлі Миколаївської ОДА знайшли вже 12 загиблих Внаслідок авіаудару у Миколаївській області загинуло 12 людей (t_me_dsns)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська сьогодні вранці обстріляли будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. В результаті з-під завалів дістали вже 12 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники цілий день розбирали завали поблизу будівлі. За останніми даними, загинуло вже 12 людей - їхні тіла дістали з-під зруйнованої будівлі.

Також 33 особи отримали поранення. 18 осіб дістали з-під завалів - вони вже отримують необхідну медичну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що з-під завалів вдалося дістати дев'ятьох постраждалих, їх передали медикам.

Також ми публікували фото зруйнованої Миколаївської ОДА.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Николаевская ОГА
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі